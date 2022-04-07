Военный кардиохирург рассказал, как спасают раненных в Донбассе бойцов

Санитарная авиация доставляет бойцов с поля боя со сложными ранениями в течение двух-трёх часов, рассказал в интервью «Газете.Ru» оперирующий хирург, начальник кардиохирургического центра 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Александр Лищук. По его словам, в начале вертолётом солдат доставляют к самолёту, затем летят в аэропорт Чкаловский, который под Москвой, а оттуда опять на вертолёте в госпиталь Вишневского.

Всё происходит очень быстро. Недавно был необычный случай, — вытаскивали из сердца пулю, которая как пробка закупорила проток, и человек долгое время был на грани жизни и смерти. Пуля пронзила лёгкое, разворотила печень и застряла в сердце. Боец выжил, что даже для меня случай уникальный, — рассказал хирург.

По его словам, в госпиталь поступает большое количество раненных военнослужащих, и все, кто был прооперирован, на сегодняшний день живы. После лечения солдат направляют восстанавливаться в реабилитационный центр, а затем они снова возвращаются в строй.

Лищук также добавил, что у большинства военнослужащих осколочные ранения, из них самые сложные — костные травмы. Такие раны заживают порядка двух-трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что раненому жителю города Изюм (Харьковская область) российские военные медики спасли жизнь. Он получил повреждения, прикрыв собой детей-сирот в ходе артобстрела города нацформированиями Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Гражданин Украины поступил к военным врачам с подозрением на проникающие ранения живота и груди. Также у него были осколочные травмы конечностей.