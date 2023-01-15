Военный историк назвал скрытый интерес США в поставках оружия Киеву Военный историк Кнутов: поставки оружия Украине помогают США развиваться

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

ЗРК Patriot

Историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что одним из главных скрытых мотивов США в оказании военной помощи Украине является развитие собственной военной экономики. В Вашингтоне хотят вывести ее на более высокие темпы, отметил он в интервью «Известиям».

Американские власти поставляют оружие не только для того, чтобы помочь киевскому режиму держаться у власти, но в первую очередь для того, чтобы раскрутить экономику США и вывести ее на более высокие темпы развития, — сказал Кнутов.

Он уточнил, что Вашингтон не интересует, насколько эффективно используются на Украине американские вооружения, там зациклены на развитии собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).

По мнению историка, военная помощь дает возможность развиваться и другим секторам экономики. Когда ВПК США получает новые заказы, бывают задействованы в их выполнении гражданские компании.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Компания, производящая данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину. При этом в Пентагоне ожидают коммерческое предложение не только от Raytheon Technologies. Другие компании могут договориться с нею и стать субподрядчиками.