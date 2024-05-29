Военный инструктор центра «Рокот» рассказал, как выбрать позывной Инструктор центра «Рокот»: лучше избегать иностранных слов при выборе позывного

Фото: МО РФ

При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, рассказал РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет. По его словам, главное — чтобы слово было понятным при радиообмене. Собеседник агентства отметил, что один из самых популярных позывных — Лис.

Какой позывной — это личное дело каждого. Желательно, чтобы он не был длинным, чтобы это не было какое-то сложное иностранное слово, потому что они ведут радиообмен, чтобы было понятно, — сказал Пиночет.

Ранее стало известно, что учителей труда в российских школах и педагогов колледжей начнут обучать управлению беспилотными летающими аппаратами, чтобы те передавали свои знания подрастающему поколению. К 2023 году планируется подготовить 1 млн соответствующих специалистов. В настоящее время дроны активно используются при тушении пожаров, в поисках пропавших людей, картографии и сельском хозяйстве.

Кроме того, в новой программе школьных уроков труда, подготовленной Минпросвещения, предусмотрены в том числе занятия по черчению и изучению технологий беспилотных летательных аппаратов. Как пояснила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, навыки управления БПЛА необходимы во многих сферах.