Военный эксперт рассказал, каких кораблей не хватает для СВО Военэксперт Блытов заявил об острой нехватке ударных кораблей в зоне СВО

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

«Митрофан Москаленко»

Российским военным не хватает ударных морских кораблей в зоне проведения военной операции на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб Военно-морского флота Виктор Блытов. По его словам, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов прав и ударные плавательные средства следует строить как можно быстрее. При этом он уточнил, что сейчас на фронт можно отправлять любые лодки и корабли.

На Черноморском флоте не хватает ударных кораблей. Мы потеряли там крейсер «Москва». На Днепре можно использовать десантные корабли, особенно малые, а также ударные корабли. В 2020 году заложили универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», но только в 2027–2028 годах срок готовности. Это очень долго, надо строить быстрее. Я думаю, главком ВМФ целиком и полностью прав. Требуются корабли, лодки, сейчас все требуется, — считает военэксперт.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что до конца 2023 года ВМФ РФ ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. В ведомстве отметили, что всего с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.