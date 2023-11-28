Военный эксперт высказался о перспективах полностью беспилотной авиации Летчик Красноперов: о полностью беспилотной авиации из-за рисков говорить рано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорить о том, что авиация стремится к беспилотному будущему, пока слишком рано, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Роботизация в этой сфере может сыграть против армии, полагает эксперт.

Пока еще надо кому-то управлять беспилотными машинами. Не каждый робот способен делать работу лучше человека. И к тому же — если мы, например полностью перейдем на беспилотную авиацию — где гарантия того, что кто-то не взломает этот беспилотник и не влезет в его «мозги»? И не направит его на нас. Роль летчика как была, так и останется важнейшей. Его мозги никто не перекодирует, — пояснил Красноперов.

Также эксперт заявлял, что применение в комплексе самолетов пятого поколения Су-57 вместе с дронами, которые будут управляться из кабины пилота или с земли, позволит значительно расширить возможности боевой машины, ведя разведку. Он добавил, что еще одной задачей станет создание «шума» для ПВО, что позволит обескровить противовоздушные силы и нанести им ущерб, затруднить работу систем противника. В этом случае беспилотники будут работать как защита дорогостоящего самолета и летчика.