Военный эксперт: ВСУ могут предпринять попытку наступления уже этой зимой Военный эксперт Шурыгин: ВСУ могут предпринять попытку наступления уже этой зимой

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины выводят из Донбасса основные боевые части, чтобы предпринять попытку штурма и начать наступление уже этой зимой, считает военный эксперт, аналитик Владислав Шурыгин. Как пояснил он в беседе с ИА SM.News, такой прогноз можно сделать исходя из того, что на данный момент в боевых действиях в регионе принимают участие украинские мобилизованные и территориальная оборона.

По очень многим данным, даже если анализировать фотографии, которые видим из Бахмута, Марьинки, сейчас там воюют уже мобилизованные и территориальная оборона. <...> Это говорит о том, что основные боевые части, пользуясь плохой погодой, могут попытаться устроить штурм. То есть устроить хоть и компактное, но наступление к зиме, — заявил Шурыгин.

Военный эксперт добавил, что качество экипировки бойцов ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе и их укомплектование военной техникой также снизилось.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что Киев перебросил усиленные инженерные подразделения на Краснолиманское направление. По его данным, в состав усиления входят бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства.