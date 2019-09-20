https://static.news.ru/photo/60fb3fac-dc54-11e9-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Разрешение военкоматам ставить на учёт россиян без регистрации по месту жительства поможет решить проблему уклонистов от службы в армии лишь на 15%. Так считает полковник в отставке Виктор Баранец, который ранее занимал должность пресс-секретаря Минобороны РФ.

Мера, принятая военным ведомством, всё равно не позволит установить 100% контроль над призывниками, пояснил он в интервью URA.RU .

Возникает вопрос: а как же будут вылавливать парней призывного возраста, которые не встали на воинский учёт? Не дашь же команду полиции останавливать на улице молодых парней и спрашивать документы. Да, такое возможно, но это позволит решить проблему лишь на 10, от силы 15%, — объяснил Баранец.

Эксперт отметил, что 10 лет назад количество уклонистов составляло 230 тысяч человек. Сегодня этот показатель снизился до 12–13 тысяч призывников. Проблема кроется не в недостатке новобранцев, а в том, что государство до сих пор не может выстроить систему учёта и контроля за ними, пояснил Баранец. Необходимо искать новые более радикальные способы контроля и не играть с призывниками «в кошки-мышки», подчеркнул он.

Ранее Минобороны ужесточило правила набора на срочную службу в армии. Теперь сотрудники военкоматов смогут заводить учётную карту на молодого человека по месту проживания, в котором он может быть не зарегистрирован. Таким образом Минобороны планирует устранить основной способ уклонения призывников от срочной службы, писал News.ru.