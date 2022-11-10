Военный эксперт: уроки НВП в школах пригодятся для службы в армии Военный эксперт Матвийчук: уроки НВП в школах пригодятся для службы в армии

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что введение начальной военной подготовки (НВП) в школах позволит сократить курс молодого бойца тем, кто попадет на срочную службу, сообщает «360». По его словам, без этих знаний и навыков на обучение и освоение военной специальности остается мало времени, поэтому НВП способно повысить эффективность подготовки срочников. По мнению специалиста, в курс должно войти право военной службы, физическая подготовка и изучение оружия.

Для этого предназначены подготовки молодого человека от 15 лет. <...> Что там должно быть? Думаю, в первую очередь законодательные основы и право самой военной службы, чтобы он представлял, что это такое, что это не крепостничество, о котором он в книжках читал, а есть правовые аспекты. <...> Второе — это, конечно же, подготовка физическая. И третье — изучение <...> средств: пистолет Макарова, автомат Калашникова, <...> противогаз, — рассказал Матвийчук.

На курсе НВП, который будет состоять из двух новых модулей для предмета ОБЖ, старшеклассники изучат строевую подготовку, средства индивидуальной защиты, а также основы оказания первой медицинской помощи и правила обращения с оружием, пишет издание. В программу также войдут основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Также школьников обучат действиям в современном общевойсковом бою, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и одиночный окоп.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее рассказал, что в школьные занятия по начальной военной подготовке необходимо включить рассказы о современной российской армии. По его словам, со школьниками необходимо беседовать об истории армии, о ее вооружениях и задачах. Эксперт посоветовал организовать экскурсию в воинскую часть, чтобы дети посмотрели, как живут современные солдаты и чем занимаются.