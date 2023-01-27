Военный эксперт указал на главную слабость ВСУ под Артемовском Военный эксперт Леонков: слабостью ВСУ под Артемовском является нехватка людей и техники

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Вооружённые силы Украины

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что главной слабостью ВСУ в Донбассе является нехватка личного состава и техники. По этой причине украинским военным под Артемовском (украинское название — Бахмут) сложно сдерживать российские силы, отметил он в беседе с «Известиями».

В Донбассе противнику очень сложно сдерживать нас, потому что у него есть задачи штурмовать Сватово, любыми средствами удержать Авдеевку и Артемовск, а техники и личного состава для этого явно не хватает, — подчеркнул Леонков.

Эксперт также заявил, что на Украине сейчас мобилизуют всех подряд. Таким способом Киев хочет срочно «заткнуть дыры», а в противном случае, считает Леонков, ВСУ долго не продержатся.

Он также указал на то, что российские военные научились ломать ключевые точки опорных пунктов ВСУ и обращать противника в бегство. Заняв освобождающиеся позиции, российские подразделения с них начинают следующее наступление, пояснил Леонков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью Sky News, что Вооруженные силы России продвигаются на востоке страны. Это произошло уже после того, как российские СМИ сообщили о наступлении ВС РФ под Артемовском и в Запорожской области.