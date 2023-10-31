Военный эксперт сравнил новую российскую ракету со Storm Shadow Военэксперт Сытник: новая российская ракета по дальности лучше Storm Shadow

Фото: Geoff Lee/MOD/OGL v1.0/wikipedia/commons

Самолет RAF Tornado GR4, несущий под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Новая российская ракета, созданная под истребитель Су-57, по весу похожа на Storm Shadow, но по дальности действия превышает показатели англо-французского соперника, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт, заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он отметил, что истребитель сможет носить новую ракету, не теряя в скорости.

Они примерно такие же по весу, как Storm Shadow (1300 кг. NEWS.ru). Но по дальности наши, скорее всего, чуть лучше — километров на 150-200. Самое главное, что новые ракеты разработаны специально под российский самолет пятого поколения Су-57. Эту ракету истребитель сможет носить спокойно. Она внутрифюзеляжная, то есть на характеристики полета вообще не влияет, — рассказал Сытник.

По словам эксперта, в новой ракете, скорее всего, будут современные поражающие элементы. Благодаря им она будет меньше весить, но не утратит в своей мощности.

Сейчас она создается для Су-57, но может быть ей оснастят и Су-34. Новая разработка говорит о том, что наш оборонно-промышленный комплекс не спит. Спецоперация подтолкнула многих конструкторов, производителей оружия к созданию продуктов, которые необходимы Вооруженным силам России на поле боя, — заключил пилот.

Ранее стало известно, что для российского истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Сытник заявлял, что Су-57 превосходит американские F-22 и F-35, потому что у российской машины установлено лучшее в мире оборудование и отличное вооружение.