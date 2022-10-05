Военный эксперт Сивков призвал перевести экономику России на военные рельсы

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Российскую промышленность нужно как можно скорее переводить на военные рельсы, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков. По его словам, страны НАТО уже планируют переориентировать свою экономику для полномасштабной войны с Россией, этот процесс займет у Альянса от полугода до года, пишет ИА SM.NEWS. Это время Россия должна использовать для перевода своей экономики на решение военных задач и воспринимать это следует «как данность», считает специалист.

Сейчас совершенно очевидно, что НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией. Речь идет об уже открытой конфронтации. Они собираются переводить промышленность на военные рельсы. Этот период потребует у них от полугода до года. Именно этим временем мы располагаем, чтобы нам перевести свою промышленность на военные рельсы. Это следует воспринимать как данность, — заявил Сивков.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что сейчас против России, по сути, воюет блок НАТО, поставляя Украине тяжелое вооружение, разведданные и обеспечивая подготовку военнослужащих. По его словам, Североатлантический альянс также участвует в планировании военных операций и шантажирует применением оружия массового поражения.

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов считает, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО. Об этом дипломат сообщил в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.