Военный эксперт: наши самолеты шестого поколения будут вооружены лазерами Военэксперт Кнутов: развитие лазерного оружия — один из приоритетов ВПК

Фото: Tiraden, ГК К-Са 4.0, via Wikimedia Commons

Макет FCAS NGF на Парижском авиасалоне 2019

Развитие оружия в сфере лазерных технологий является одним из приоритетов в работе военно-промышленного комплекса, заявил в комментарии NEWS.ru военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Россия наряду с другими армиями мира участвует в гонке вооружений по этой отрасли.

Лазерное оружие становится одним из приоритетов развития. Это будет оружие на новых физических принципах. И мы в этой гонке участвуем. Даже в техническом задании на создание самолетов шестого поколения уже прописано, что энергетическая установка такого аппарата должна обеспечивать не только движение и работу всего оборудования, но и функционирование лазерной установки, — отметил Кнутов.

По словам военного эксперта, особенно активно развитием лазерного оружия занимаются США, Китай и страны Европы. Производители в этих государства учитывают, что на борту военных самолетов должны быть лазеры.

Ранее в Сети появилось видео, где показана работа новейшего оружия Армии обороны Израиля. Речь идет о системе лазерных пушек Iron Beam («Железный луч»), которая способна перехватывать ракеты и снаряды.