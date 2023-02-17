Военный эксперт: Россия может влиять на объекты других стран в космосе Военный эксперт Леонков: Россия может влиять на объекты других стран в космосе

Фото: Министерство обороны РФ

Россия может влиять на космическую инфраструктуру других стран с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, воздействие возможно оказать на «все, что имеет электронную начинку», то есть на спутники связи и ретрансляторы. Он подчеркнул, что изначально такого оборудования у российских Вооруженных сил было немного, но сейчас его объемы наращиваются.

У нас есть комплексы, которые могут воздействовать на спутники связи, ретрансляторы, все, что имеет электронную начинку. По началу такого оборудования у нас было немного, теперь его появится больше. Комплексы могут воздействовать на спутниковые группировки, — сказал Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что российские средства РЭБ могут воздействовать на спутники Starlink, которая используется украинской армией. Он отметил, что владелец компании Илон Маск стал беречь свою спутниковую систему и уже потребовал от Пентагона возмещение убытков из-за использования гражданских спутников в военных целях.

Маск стал беречь спутники. Но мы все равно можем воздействовать на них таким нефизическим путем, — подчеркнул Леонков.

Аналитик глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Андрей Ионин ранее рассказал, что спутники Starlink американской компании SpaceX возможно вывести из строя только одним способом — засорив космическое пространство вокруг Земли. Для этого, по его словам, хватит запуска двух ящиков гвоздей на орбиту планеты. При этом эксперт предупредил, что в таком случае человечество навсегда потеряет возможность летать в космос.