Военный эксперт: России стоит провести ядерные испытания рядом с США Военный эксперт Евсеев: России стоит провести ядерные испытания близ Флориды

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Если Россия и будет проводить ядерные испытания, то ей стоит сделать это не рядом с Украиной, а на близких к США территориях — например, около Флориды, заявил Pravda.Ru военный эксперт Владимир Евсеев, комментируя опасения НАТО насчёт российских ядерных испытаний в Чёрном море. По его словам, проводить подобные акты устрашения Москва будет ближе к той стране, которую она хочет устрашить в первую очередь, а это, по мнению специалиста, не Украина, а именно Штаты.

Я считаю, что если проводить подземный взрыв, то его надо проводить около Флориды, около территории США. Вот это, с моей точки зрения, имеет какой-то смысл. А проводить ядерные испытания вблизи Украины — это полная бессмыслица и чушь. Если мы хотим кого-то сдерживать, то понятно, что нужно сдерживать не украинцев, а американцев, — заявил Евсеев.

По словам эксперта, взрывать ядерное оружие вблизи Украины нет смысла, потому что это может нанести вред самой России. Помимо того, на близких к украинским территориях у страны просто нет полигонов.

В НАТО выразили опасения, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной, сообщали ранее британские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны Альянса. По его мнению, РФ таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения». По их мнению, Москва могла бы провести испытания в Черном море.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в конфликте на Украине. По его словам, Соединенные Штаты Америки стараются досконально мониторить обстановку в российских силах сдерживания и продумывают ответные действия на случай их задействования.