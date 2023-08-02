Военный эксперт рассказал, сколько времени нужно ВСУ на освоение F-16 Военэксперт Литовкин: ВСУ не успеют освоить самолеты F-16 и не имеют инфраструктуры под них

Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

F-16

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал NEWS.ru, что на освоение истребителей F-16 должно быть затрачено не менее года-полутора. Поэтому он считает, что поставки этих самолетов Украине со стороны Запада никак не повлияют на ситуацию в зоне СВО. Также он обратил внимание, что у Киева нет инфраструктуры для содержания этих истребителей.

Для того, чтобы воевать в воздухе, встречать неприятеля, воевать в звене и группе самолетов, надо учиться как минимум год, полтора, поэтому поставки F-16 Украине никак не помогут. Им придется построить аэродромы, на которых должны быть специальные устройства для отслеживания обстановки в небе на многие километры. Для того чтобы самолеты летали, их нужно обслуживать до и после полета, а для этого также придется построить заводы по обслуживаю, но ничего из этого строить на Украине в ближайшее время не собираются, — заявил Литовкин.

Также эксперт заявил, что F-16 не имеет преимущества против самолетов ВС РФ.

Маневренность их намного хуже, на них сложно уходить от летящих ракет в воздухе. Единственный американский самолет с нужным вектором тяги — это F-22, но Украине их не поставляют, — рассказал Литовкин

Обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется в скором времени, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Дипломат выразил надежду, что Киев получит американскую авиационную технику вскоре после начала обучения.