Военный эксперт рассказал, почему ВСУ откладывают контрнаступление Полковник запаса Насонов: ВСУ отложили контрнаступление из-за дефицита западной техники

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Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что Украина откладывает начало контрнаступления из-за дефицита военной техники и бойцов, обученных воевать. Также Киеву не хватает боеприпасов, подчеркнул полковник запаса в беседе с URA.RU.

Существует объективная совокупность факторов, откладывающих проанонсированное контрнаступление вооруженных формирований Украины. Первое — дефицит военной техники. Второе — дефицит обученного личного состава, способного на этой технике воевать, — пояснил Насонов.

Он указал на другие проблемы украинской армии, среди которых назвал отсутствие слаженных боевых подразделений и соединений. Кроме того, военный эксперт считает, что личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) для выполнения таких задач не готов в морально-политическом плане.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Артемовск (он же Бахмут) станет основной точкой для наступления в северном и западном направлениях. ВСУ же могут существенно потерять в ресурсах в том числе из-за отсутствия нормального снабжения, считает он.