Военный эксперт рассказал, почему бомба ФАБ-3000 эффективнее ракет Военэксперт Дандыкин: бомба ФАБ-3000 дешевле ракет и несет три тонны взрывчатки

Фото: МО РФ

Авиабомба ФАБ-3000 дешевле ракет и несет три тонны взрывчатки, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, такое оружие необходимо для взлома обороны противника.

Фактически появление ФАБ-3000 — это повышение эффективности наших войск обычными видами вооружения. Возможности такой бомбы, как ФАБ-3000, заметно больше, чем у ракет. Ведь ракета — например тот же «Кинжал» — несет в себе несколько сот килограммов взрывчатки. А тут сразу три тонны. Причем ФАБ-3000 гораздо дешевле ракет. Впереди, видимо, большие бои. И мы к ним активно готовимся. Мы наступаем. И новые бомбы — это необходимый элемент для того, чтобы вскрывать оборону противника. Вскрывать, как консервную банку, — сообщил он.

Эксперт добавил, что такой боеприпас, как ФАБ-3000, придется как нельзя кстати на многих направлениях, например Краматорском и Херсонском. По его словам, у ВСУ много укрепрайонов.

Ранее Минобороны сообщило, что массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля этого года. Как считает военный эксперт Брий Кнутов, советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». Номенклатура ФАБ включает в себя ФАБ-2000, ФАБ-3000, ФАБ-5000 и самую тяжелую — ФАБ-9000 с боевой частью массой более 4,5 тонны.