Военный эксперт рассказал об успехах России на Херсонском направлении Военэксперт Матвийчук: ВС РФ заняли более выгодные рубежи под Запорожьем

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России смогли занять более выгодные рубежи в Запорожской области, сообщил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, положительно складывается обстановка и на Херсонском направлении, где ВСУ безуспешно пытаются перебросить десант через Днепр.

На Херсонском направлении уже несколько дней подряд украинские войска пытаются высадить группы на острова, которые находятся рядом с тем местом, где раньше стоял Антоновский мост. То есть они пытаются перебраться на другую сторону, но наши военнослужащие не сдают позиции, наводят артиллерию, бьют из минометов. А вот на Запорожском направлении идут активные бои. ВСУ пытаются выбраться из ловушки, в которую угодили под Работино. Пока что их потери колоссальны, — рассказал аналитик.

Он отметил, что украинское командование ранее направило подкрепление войскам на Запорожском направлении. В частности, туда отправили два танка Leopard.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявлял, что в районе Орехова российские войска реализуют концепцию стратегической оборонительной операции, тогда как потенциал ВСУ вполне позволяет и дальше атаковать. По его мнению, ситуация на этом участке фронта не изменится, пока продолжается подпитка материально-техническими ресурсами сил противника.