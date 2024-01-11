Военный эксперт рассказал об особенностях американских ракет «Томагавк» Военный эксперт Орлов предупредил о большой полетной дальности ракет «Томагавк»

Фото: defense.gov

Эсминец запускает ракету Block V Tomahawk во время учений в Тихом океане

Американские ракеты «Томагавк» имеют большую полетную дальность, предупредил военный эксперт Владимир Орлов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что в теории они могут достичь основных стратегических территорий РФ. При этом ракеты летят на небольшой скорости, за счет чего российские ПВО в состоянии противостоять «Томагавкам».

Полетная дальность этих ракет, в принципе, позволяет достигать из вероятных мест пуска этих ракет каких-то основных стратегических районов Российской Федерации. Но, опять же, нужно понимать, что ракета «Томагавк» — это крылатая ракета. Она летит с не очень большой скоростью, поэтому наша ПВО в состоянии с ней бороться, — уточнил Орлов.

Он напомнил, что эти ракеты появились достаточно давно, но они постоянно модернизируются. На данный момент существует несколько модификаций. При этом «Томагавки» есть только в варианте морского базирования, адаптировать их для наземного использования не удалось.

Орлов добавил, что американские ракеты представляют собой достаточно серьезное оружие. В связи с этим Военно-морской флот России постоянно модернизируется, чтобы противостоять носителям подобных крылатых ракет. Кроме того, существуют специализированные подводные лодки. Эксперт отметил, что у России также есть аналог американской крылатой ракеты.

У нас существует ракета «Калибр» морского базирования. Она, в принципе, в какой-то степени чем-то лучше может быть, чем-то похуже. Но по общим техническим показателям превосходит ракету «Томагавк», — заключил Орлов.

Адмирал Николай Евменов ранее заявил, что военные корабли США представляют собой одну из угроз национальной безопасности России. Он пояснил, что флот США имеет на вооружении ракеты «Томагавк», которые могут нанести удары по российской территории.