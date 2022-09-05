Военный эксперт рассказал о применении Россией нового вооружения на Украине Военный эксперт Артамонов: Россия применит новейшее вооружение при штурме Авдеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС России в ходе специальной операции на Украине применяют новейшее вооружение, рассказал в беседе с изданием «Украина.ру» военный обозреватель Александр Артамонов. По его словам, российские войска используют его точечно, в щадящем режиме и только там, где нет гражданского населения. При штурме Авдеевки, по мнению Артамонова, точно будут использоваться методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров. Он отметил, что пока не было задействовано термобарическое оружие.

Шансов выжить после него немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в крупных городах-миллионниках, таких как Одесса, Николаев или Киев, ни о каких ковровых бомбардировках, термобарическом оружии или об использовании боевых лазеров не может идти и речи.

У нас уже есть боевые лазеры — за 3-4 километра они стреляют, и в данный момент, насколько я знаю, они прошли боевое крещение на украинском фронте, — указал Артамонов.

Термобарическое оружие или боеприпасы объемного взрыва (БОВ) — снаряды, при использовании которых распыляется горючее вещество в виде аэрозоля и затем подрывается полученное газовое облако.

Ранее, 4 сентября ВКС, России ликвидировали до 50 иностранных наемников в населенном пункте Курахово в ДНР, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, именно там находились два пункта дислокации бойцов международного легиона.

Помимо этого, российские войска атаковали город Краматорск, в котором находились бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также склад с боеприпасами. В результате удара погибли более 120 украинских военных и были уничтожены 11 единиц военной техники.

Также огневые удары были нанесены по населенным пунктам Адамовка и Гусаровка, в результате чего было убито 110 бойцов ВСУ. В связи с этим военное командование Украины мобилизует на данные территории военнослужащих из центральных и западных областей страны, добавил Конашенков.