Военный эксперт рассказал о пользе трофея HIMARS для ВС России Полковник Кнутов: трофей HIMARS поможет России изучить его систему наведения

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

HIMARS

Российские военные смогут изучить систему наведения американской ракеты HIMARS после того, как получили ее в качестве трофея под Донецком, заявил Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, новые знания об этом вооружении позволят России улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы, а также повысить точность некоторых ракет.

Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес, — сказал Кнутов.

Как ранее сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 21 октября Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку.

По его данным, удар пришелся по Калининскому и Буденновскому районам города. В местах попадания снарядов в небо поднялись огромные клубы черного дыма. На земле начался пожар. Дымовая завеса накрыла ближайшие дома и районы.

Позднее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что сбитая над Буденновским районом ракета — американская HIMARS, снаряд упал во двор жилого дома. Он опубликовал кадры, на которых сначала спасатели МЧС пролили водой боеприпас, затем следователи задокументировали и сфотографировали его детали, включая серийный номер.