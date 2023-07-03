Военный эксперт рассказал о новом этапе контрнаступления ВСУ Военный эксперт Дандыкин: ВСУ начнут второй этап наступления ударами по тылу армии России

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Последуют обстрелы Чонгарского моста, Токмака и Мелитополя, отметил он в беседе с URA.RU.

Удары по Чонгарскому мосту, по дальнему тылу, Токмаку, Мелитополю. В этом и состоит начало второго этапа контрнаступления, когда они будут бить по этим направлениям. И тогда они попытаются использовать то, что у них осталось, свежие соединения, которые также подверглись ударам наших ракетчиков, — подчеркнул военный эксперт.

Дандыкин также не исключил, что в ходе второго этапа наступления ВСУ последует ядерная провокация. Речь идет о Запорожской АЭС, отметил он. В качестве направления атаки украинские войска могут выбрать Южно-Донецкую агломерацию в районе Орехова уточнил эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что заявления Киева о втором этапе контрнаступления ВСУ являются пропагандой, у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно предоставить западным кураторам «какой-то результат», поэтому ВСУ могут имитировать атаки, бросать в бой личный состав и технику, однако прорыва ждать не стоит.