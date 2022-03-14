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Военный эксперт рассказал, как ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку

Военный эксперт Ларсон: в 2018-м ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку в Атлантике
17:02, 14 марта 2022
Военный эксперт рассказал, как ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку Фото: MOD Russia/Global Look Press
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ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку «Северодвинск» в Атлантике в 2018 году, рассказал американский эксперт Калеб Ларсон, передаёт «ПолитРоссия». Такие лодки проекта «Ясень» — это, вероятно, лучшие российские подлодки, отметил он.

Подводные лодки класса «Ясень» являются, возможно, лучшими подводными лодками России. В 2018 году самая современная подводная лодка ВМФ России «Северодвинск» вышла в Атлантику и в течение нескольких недель ВМС США не могли её найти. <...> В мирное время потерять российскую подводную лодку — головная боль. Во время конфликта потеря следа подводной лодки смертельно опасна, — сказал Ларсон.

Отмечается, что контр-адмирал американского флота Дэйв Джонсон назвал «Северодвинск» лодкой совершенно нового класса.

Ранее капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов заявил, что вышедшая в Средиземное море российская дизель-электрическая подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» способна обеспечивать безопасность морских и океанских направлений благодаря крылатым ракетам «Калибр». Он также рассказал о необычной способности таких субмарин: они плывут практически бесшумно, что делает их менее уязвимыми к возможной атаке противника.

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