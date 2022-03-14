Военный эксперт рассказал, как ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку
Военный эксперт Ларсон: в 2018-м ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку в Атлантике
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:02, 14 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку «Северодвинск» в Атлантике в 2018 году, рассказал американский эксперт Калеб Ларсон, передаёт «ПолитРоссия». Такие лодки проекта «Ясень» — это, вероятно, лучшие российские подлодки, отметил он.
Подводные лодки класса «Ясень» являются, возможно, лучшими подводными лодками России. В 2018 году самая современная подводная лодка ВМФ России «Северодвинск» вышла в Атлантику и в течение нескольких недель ВМС США не могли её найти. <...> В мирное время потерять российскую подводную лодку — головная боль. Во время конфликта потеря следа подводной лодки смертельно опасна, — сказал Ларсон.
Отмечается, что контр-адмирал американского флота Дэйв Джонсон назвал «Северодвинск» лодкой совершенно нового класса.
Ранее капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов заявил, что вышедшая в Средиземное море российская дизель-электрическая подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» способна обеспечивать безопасность морских и океанских направлений благодаря крылатым ракетам «Калибр». Он также рассказал о необычной способности таких субмарин: они плывут практически бесшумно, что делает их менее уязвимыми к возможной атаке противника.