Военный эксперт рассказал, как ВМФ США потеряли из вида российскую подлодку

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Лётчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал новость о том, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Герой России в разговоре с NEWS.ru призвал предпринимателя делать подобные выпады только в сторону американского лидера.

Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Пусть он со своим президентом так поступает, вызовет его на дуэль, а это наш человек — наш президент. И такая вещь, она...