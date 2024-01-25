Военный эксперт рассказал, как можно создать «купол безопасности» в РФ Военэксперт Дандыкин: «купол безопасности» от БПЛА можно сделать из средств РЭБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

В России «купол безопасности» для защиты от беспилотных летательных аппаратов можно сделать из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что организовать защиту по примеру Израиля в РФ невозможно из-за большой территории страны.

Россия — это страна с большой территорией, это не Израиль, где есть купол, хотя его и то пробивают ракеты ХАМАС. У нас есть другая тема: создавать линию защиты радиоэлектронной борьбы, это можно также назвать куполом, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях, когда противник может навредить при помощи атак БПЛА экономике страны, эта мера является актуальной. Дандыкин добавил, что от атак беспилотников Россию также защищает эффективная работа средств противовоздушной обороны.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев ранее предложил создать «купол безопасности» вокруг российских стратегических объектов, чтобы защитить их от атак БПЛА. Он обратился с данным предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Гусев уточнил, что на данный момент необходимые технические решения для реализации проекта уже разработаны и используются.