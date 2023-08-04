Военный эксперт рассказал, как изменится тактика ВС РФ после атак ВСУ Военэксперт Коротченко призвал ВС России больше применять контрбатарейную борьбу

Фото: МО РФ

Российские военные должны применять методы контрбатарейной борьбы, для эффективного отражения продолжающихся атак ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, несмотря на потери, ударные возможности ВСУ еще высоки.

Российские военные должны применять методы контрбатарейной борьбы, для эффективного противодействия новой тактике ВСУ. Невзирая на потери, ударные возможности ВСУ сохраняются очень высокими. В варианте продолжения боевых действий, успехов для ВСУ не просматривается. Сегодняшняя их тактика меняется и заключается в том, чтобы наносить массированные огневые удары, «продавливая» российские позиции. Насколько успешной окажется новая тактика, покажут ближайшие недели, — сообщил он.

Коротченко добавил, что задействование обученных подразделений не повлияло на успехи ВСУ. По ходу контрнаступления их тактика неоднократно менялась, украинцы выходили на новые тактические варианты построения наступательных действий, использовали бронегруппы и другие варианты атак, но пока положительного результата нет, и это факт, который признается сегодня абсолютно всеми.

Пока в американских военных и политических элитах есть разочарования, потому что были вложены большие ресурсы, не давшие ожидаемых результатов, - резюмировал Коротченко.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пустили в наступление старые танки и БМП советского производства. По данным Forbes, такие меры приняты из-за потери большого количества техники, поставленной Киеву западными партнерами. Сейчас украинские танкисты все чаще используют Т-72.

Причиной потери западной техники стала хорошая подготовка со стороны России к украинскому контрнаступлению. Российская армия активно использует артиллерию, а также минирует подступы к своим позициям.