Военный эксперт рассказал, к чему приведет конфликт Ирана и Израиля Военэксперт Перенджиев: США могут начать боевые действия против Ирана

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция Ирана против Израиля увеличила риск широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке, заявил в разговоре с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он предположил, что США ждали такого шага, чтобы атаковать Тегеран.

Риск широкомасштабных боевых действий на Ближнем Востоке возрос из-за операции Ирана против Израиля. На мой взгляд, США ожидали такого развития событий для того, чтобы начать боевые действия в отношении Ирана. Это произойдет не сразу, полагаю, что они постепенно будут нагнетать обстановку в регионе. Возможно, сначала будут нанесены точечные удары по иранским объектам, — заявил Перенджиев.

Вашингтон может собрать коалицию по поводу атак Ирана, однако, по мнению эксперта, это будет выглядеть странно, так как действия Тегерана стали ответом на провокацию с израильской стороны. Перенджиев пояснил, что Вашингтон совместно с ЕС хотят уничтожить транспортный коридор «Север — Юг».

Наши власти не раз отмечали, что именно они стоят за подрывом «Северных потоков». И сейчас мы видим, что применяется та же тактика. Транспортный коридор они перерезать не могут, поэтому начинаются действия против Ирана, — объяснил политолог.

Ранее атака Ирана на Израиль попала на видео. На кадрах можно увидеть момент полета снарядов над Храмовой горой в Иерусалиме. Множество огней в ночном небе двигаются по ниспадающей траектории.