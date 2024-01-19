Военный эксперт рассказал, есть ли у России аналог ядерной торпеды КНДР Военэксперт Леонков назвал «Посейдон» аналогом ядерной торпеды КНДР

Фото: МО РФ

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» является более совершенным аналогом нового поколения ядерной торпеды КНДР, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что это оружие может быть использовано только во время глобального ядерного конфликта.

Следующее поколение такого вида оружия, которое есть у России, это беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это оружие возмездия, которое применяется только во время глобального ядерного конфликта после того, как отработают баллистические ракеты, стратегическая авиация, — пояснил Леонков.

Он пояснил, что северокорейская ядерная торпеда напоминает проекты советского образца, которые были на вооружении атомных подводных лодок. Их можно использовать для уничтожения ударной группировки корабля противника. По словам эксперта, Россия позже отказалась от такого вида вооружения в пользу крылатых, баллистических и противокорабельных ракет.

КНДР ранее провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.