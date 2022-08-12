Военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС Военный писатель Суконкин: обстрелами Запорожской АЭС Киев хочет спровоцировать выброс радиоактивных отходов

Фото: РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелами территории Запорожской АЭС пытаются спровоцировать «заметный выброс радиоактивных отходов» и осуждающей Россию реакции МАГАТЭ, заявил NEWS.ru военный писатель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что Киев подрывами ЛЭП и прочими диверсиями стремится добиться скачков напряжения и остановки всех шести реакторов.

ВСУ хотят добиться заметного выброса радиоактивных отходов, по хранилищам которых они и стреляют. Либо остановки всех шести реакторов после подрывов ЛЭП, скачков напряжения и диверсий. По принципу «так не доставайся же ты никому». Отбить АЭС военным путем они не могут, понимают, что Россия все равно отрежет поставки электроэнергии на неподконтрольные территории. Также расчет на негативную реакцию на уровне МАГАТЭ в адрес России и политические требования к РФ, — рассказал Суконкин.

По его словам, энергоблок ВСУ вряд ли поразят имеющимися средствами, более уязвимо хранилище отработанного ядерного топлива. Он предположил, что сборки хранятся в бетонных контейнерах «даже без крыши от осадков».

ВСУ понимают, что если АЭС управляют россияне, то, рано или поздно, Киеву отключат потоки электроэнергии, поставляемые на неподконтрольную РФ территорию Украины. А сил [у ВСУ] отбить обратно ЗАЭС нет. Думаю, а Киеве расклады понимают и в сказки про военное решение вопроса не верят. Принцип — «так не доставайся ты никому», как говорится, — подытожил писатель.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака случилась 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН. На нем генсек международной организации Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.