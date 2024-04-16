Военный эксперт раскрыл важность изучения беспилотников ВСУ «Баба Яга» Полковник Матвийчук: изучение дронов «Баба Яга» позволит лучше с ними бороться

Фото: МО Украины

Изучение украинских беспилотников «Баба Яга» позволит узнать, как с ними лучше бороться, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, эти дроны интересны для изучения так же, как и остальное оружие противника.

Это мощный дрон. Полагаю, его изучение может позволить лучше с ним бороться, разобраться в его навигации, в том, как он фотографирует. Оптика у него хорошая. Ну и, конечно, он интересен для изучения как всякое оружие противника, — объяснил полковник.

Военный эксперт отметил, что «Баба Яга» — это сельскохозяйственный дрон, который переделали под военный. Раньше он летал над посевами и устанавливал желтизну и всхожесть. У этого беспилотника есть подвеска, позволяющая поднимать вещи до 10 кг, например, опрыскиватели. Теперь дрон способен переносить мины, добавил Матвийчук. Кроме того, он может подниматься на высоту до 5 тысяч метров и долго находиться в воздухе.

Ранее Анатолий Матвийчук рассказал, что особенностью российских корректируемых бомб стало то, что их полет может корректировать пилот. По его словам, такие бомбы позволяют более точно попадать в цель. Военный эксперт объяснил, что это обычные бомбы вакуумного исполнения и объемного взрыва, которые раньше применялись в качестве бомб свободного падения. Теперь они оснащены специальными модулями управления.