Военный эксперт раскрыл, применит ли Киев «Железный купол» против ВС РФ Военный эксперт Суконкин: Киеву не хватит денег на израильскую систему ПРО «Железный купол»

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Израильская система противоракетной обороны «Железный купол»

Киев попробует применить израильскую систему ПРО «Железный купол» против российских крылатых ракет «Калибр», а также попытается сбить используемые ОТРК «Искандер» боеприпасы, «летящие в конкретный обороняемый район», заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Однако собеседник отметил, что Иерусалим вряд ли продаст Украине свои установки ПРО — из-за опасения ухудшения отношений с РФ. Кроме того, считает Суконкин, у Киева просто нет денег на поставки необходимого количества боевых машин.

Суконкин предположил, что для стратегического применения данной технологии Украине нужно около 100 систем «Железный купол», в ином случае израильская система ПРО подойдёт лишь для прикрытия отдельного города, промышленного центра или района обороны. Эксперт подчеркнул, что еврейское государство до конца не раскрывает характеристики «купола».

«Железный купол» одновременно обнаруживает и поражает десятки целей, у него темп стрельбы как у РСЗО «Град» — 40 ракет за 20 секунд. При этом он сбивает не только ракеты, но и реактивные снаряды, которые, хоть и не маневрируют, намного меньше и сложнее как цель. Точность приближается к 100%. <...> Тактически «Железный купол» помог бы Украине в радиусе примерно 50 км, стратегически — нет. Это не С-300, не «Бук» и не американский Patriot. Кроме того, «Железный купол» очень дорогой, — рассказал Суконкин.

Накануне газета Jerusalem Post сообщила о том, что власти Украины хотят приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол». Этой информацией поделился с изданием посол Киева в Иерусалиме Евгений Корнейчук. Дипломат подчеркнул, что Киеву не нужно «пожертвование» системы ПВО.

Ранее сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.