Военный эксперт раскрыл преимущества российских дронов-камикадзе «Ланцет» Военный эксперт Хроленко: «Ланцеты» работают на базе искусственного интеллекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Преимущество российских дронов-камикадзе «Ланцет» заключается в том, что они функционируют на базе искусственного интеллекта, рассказал военный эксперт Александр Хроленко. По его словам, это позволяет им маневрировать и уворачиваться от систем противовоздушной обороны. В беседе с «ПолитЭкспертом» он добавил, что «Ланцеты» могут поражать цели и на переднем крае позиции противника, и в тылу.

Хроленко призвал не называть «Ланцеты» беспилотниками, поскольку они относятся к другому классу вооружения. Он пояснил, что, по сути, это боеприпасы, одноразовый расходный материал.

Это не столько беспилотники, сколько ударные барражирующие боеприпасы, это другой класс. Нельзя их складывать в стопку с другими БПЛА. Если говорить о «Ланцетах», то это одноразовый расходный материал, который атакует противника, — объяснил военный эксперт.

Хроленко добавил, что на данный момент российская армия обеспечена и беспилотниками, и барражирующими боеприпасами, а также всем, чем нужно. По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс работает «на всю катушку».

Ранее сообщалось, что почти половина западных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации уничтожена барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты». По данным источника, эти российские боеприпасы уже стали одним из основных средств в контрбатарейной борьбе.