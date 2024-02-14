Военэксперт раскрыл возможные последствия ударов по полигону в Селидово Капитан Дандыкин: удар по полигону в Селидово не даст ВСУ удержаться в Авдеевке

Фото: МО РФ

Удары «Искандерами» по полигону в Селидово не дадут ВСУ удержаться в Авдеевке, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что из-за этого украинская армия не сможет перебросить подкрепление, тем самым российским штурмовикам будет проще выполнить боевые задачи.

Судя по всему, удары действительно наносились. Это связано, конечно же, с резервами, которые [главком ВСУ Александр] Сырский бросает для того, чтобы отбросить нас из Авдеевки, где мы закрепились и на юго-востоке, и на севере, зашли непосредственно в кварталы, — пояснил эксперт.

Дандыкин напомнил, что Минобороны пока не подтверждало информацию об ударах по полигону. Он добавил, что сейчас ВСУ пытаются производить ротацию. Кроме того, заявления Сырского об уходе в оборону свидетельствуют о попытке украинской армии удержаться в Авдеевке. По мнению военного эксперта, ВСУ не смогут этого сделать из-за нехватки бойцов и боеприпасов.

13 февраля российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию.