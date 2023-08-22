Военный эксперт раскрыл особенности запрошенных Киевом у США ракет JASSM Военэксперт Леонков: ракета JASSM может лететь по сложному маршруту

Фото: Lockheedmartin.com

Крылатые ракеты JASSM, которые Украина запросила у США, могут развивать скорость до 800–900 км/ч и лететь по сложному маршруту, поражая наземные цели, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, они ранее применялись при атаке в Донбассе в 2018 году и были сбиты ВС РФ, поэтому российские военные имеют хорошее представление о тактике применения этих ракет.

JASSM — крылатая ракета класса «воздух — земля» дальнего действия, дальность ее применения составляет свыше 900 км. Летают они со скоростью порядка 800–900 км/ч. <...> При этом ракета может лететь по сложному маршруту и поражать наземные цели, — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что дальность применения ракет JASSM составляет свыше 900 км. При этом он считает, что с учетом реалий, которые происходят в зонах СВО, их можно запускать, даже не заходя на территорию Украины. Например, с нейтрального воздушного пространства или с территории Румынии или Польши.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. По его мнению, данный вид боеприпасов может помочь Украине при захвате Крыма. Он добавил, что даже если Киев получит истребители F-16, то не сможет использовать их потенциал полностью без этих ракет, имеющих дальность полета в 370 км.

Экс отметил, что ВСУ в настоящее время пытаются прорвать линию фронта, чтобы отрезать наземные коммуникации России в Крым. Имея F-16 с ракетами JASSM, этого можно было бы добиться с гораздо меньшими людскими потерями, считает обозреватель.