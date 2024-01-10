Военный эксперт раскрыл, какие гаубицы чаще всего уничтожают в зоне СВО Военный эксперт Дандыкин назвал гаубицы Krab самыми уничтожаемыми в зоне СВО

Фото: gov.pl

Польские гаубицы Krab являются самыми уничтожаемыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что данное вооружение создано на основе норвежского аналога. Гаубицы являются дальнобойными и представляют собой «очень серьезное оружие».

Поляки отдали ВСУ и авиацию, и танки, и артиллерию. Много всего, в том числе и гаубицы Krab, которые чаще всего уничтожаются. Они сделаны на базе норвежского аналога, имеют калибр 155 мм, достаточно дальнобойные. Но под раздачу попадают чаще, чем американские или французские, — отметил эксперт.

Дандыкин уточнил, что российской артиллерии не всегда получается достичь позиций противника. В связи с этим чаще используются авиация и беспилотники. В скором времени, когда российские военные получат улучшенные артиллерийские комплексы, ситуация может измениться. Эксперт заключил, что новые комплексы позволят купировать преимущества артиллерии НАТО.

Ранее стало известно, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка.