Военный эксперт призвал уничтожать склады с боеприпасами ВСУ Военный эксперт Михайлов призвал продолжить уничтожать склады с боеприпасами ВСУ

Уничтожение складов с боеприпасами ВСУ дает союзным силам возможность снизить сопротивляемость украинских войск, рассказал военный эксперт Евгений Михайлов. В разговоре с «360» он призвал Вооруженные силы России продолжить уничтожать вооружение и технику ВСУ и не дать им возможности пополнять свои запасы.

Эти успехи союзных сил негативно влияют на сопротивляемость украинских войск. Но есть важный нюанс: нельзя ВСУ давать время на пополнение уничтоженных боеприпасов. При нехватке снарядов и техники украинские военные не могут должным образом обороняться, — пояснил эксперт.

По словам Михайлова, нельзя допустить новые поставки вооружения ВСУ от стран Запада и США. Для этого необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру, по которой доставляется техника и боеприпасы. Эксперт отметил, что дроны, которыми украинская армия пыталась атаковать Севастополь также прислали с Запада. Кроме того, именно НАТО, по его мнению, планировали нападение и заявили о необходимости «освобождать Крым».

В этом случае НАТО выступает своего рода раздражителем. Запад заявил о необходимости освобождать Крым от русских, вот ВСУ и пытаются это делать. Но все их атаки безуспешны. Это говорит о готовности союзных сил к любому развитию событий, — пояснил Михайлов.

Эксперт уточнил, что ситуация в Артемовске тоже может зависеть от запасов вооружения ВСУ. Он считает, что украинская сторона может продолжить сражаться до того момента, пока не закончатся боеприпасы. Но также есть вероятность, что командиры могут принять решение сдаться или попытаться покинуть город, чтобы спасти часть армии, так как они уже давно заявляют об этом киевской власти.

Начальник пресс-центра группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев ранее заявил, что под Донецком уничтожены пять украинских БПЛА. Также группировка разбила 120-миллиметровый миномет и гаубицу производства США.