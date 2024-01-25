Военный эксперт призвал регулировать разработку вооружений в России Военэксперт Шурыгин: следует ввести единый стандарт для вооружений

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В России необходимо регулировать разработку вооружений и ввести единый стандарт для них, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Он подчеркнул, что сейчас появилось большое количество частных компаний, которые создают свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за отсутствия единого стандарта в некоторых случаях такие РЭБ начинают подавлять российские дроны, пишет ИА SM.News.

И здесь без вот этой государственной системности выстроить эффективную систему борьбы просто невозможно. <...> Попытки как-то канализировать это дело, сделать какие-то большие центры по производству, по разработке — они в этом случае перекрывают дорогу маленьким группам, которые тоже работают и средства РЭБ изобретают, — пояснил эксперт.

Шурыгин отметил, что вопрос, как решить эту проблему, «стал хайповой темой», которая постоянно обсуждается. Он уточнил, что основные трудности у российских военных складываются с беспилотниками. По его словам, в профессиональной среде даже появилось специальное название для данной ситуации — «кризис FPV».

Эксперт по БПЛА Алексей Чадаев ранее заявил, что казаки-добровольцы в зоне СВО успешно осваивают искусство управления беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что с энтузиазмом относится к идее обучать казачьи структуры управлению беспилотниками.