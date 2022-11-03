Военный эксперт призвал национализировать сорвавшие план предприятия Военный эксперт Сивков: сорвавшие работу по госзаказу предприятия нужно национализировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные предприятия, которые допустили срыв плана гособоронзаказа, необходимо национализировать, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Константин Сивков. По его словам, хозяин предприятия обязан нести уголовную ответственность за растрату выделенных ему государством средств. Эксперт убежден, что действия в случае провала работы по госзаказу должны быть решительными.

Вот вам спускается план. Если вы его не выполняете, срываете план, вы несете уголовную ответственность за это. То есть предприятие национализируется, а его хозяин несет ответственность, — пояснил Сивков.

Военный эксперт пояснил, что если предприятие способно выполнить гособоронзаказ, но не может «благодаря» деятельности собственника, оно должно быть конфисковано и поставлено на военные рельсы в рамках государственного управления, чтобы впоследствии выпускать военную продукцию.

Сивков ранее заявил, что российскую промышленность нужно переводить на военные рельсы как можно скорее. По его словам, страны НАТО уже планируют переориентировать свою экономику для полномасштабной войны с Россией, этот процесс займет у Альянса от полугода до года. Это время Россия должна использовать для перевода своей экономики на решение военных задач, воспринимать это следует как данность, считает специалист.