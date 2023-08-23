Военный эксперт: при атаке дронов нельзя смотреть на них «как на салют» Военный эксперт Литовкин посоветовал искать укрытие при атаке дронов

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На фоне участившихся атак украинских беспилотников по Московскому региону необходимо помнить о главных правилах безопасности, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» военный эксперт Виктор Литовкин. Он посоветовал тем, кто наблюдает полет дрона из окна квартиры или офиса, не паниковать и не смотреть на БПЛА «как на салют», а постараться найти укрытие.

Беспилотник может врезаться в окно, можно пораниться стеклами, если стоять рядом. Надо отойти от окна, не смотреть, куда же он упадет, как на салют, — подчеркнул Литовкин.

Он также рассказал, что если человек стал свидетелем пролета дрона, будучи на улице, нельзя нервничать и паниковать. Важно понимать, что цель беспилотника — не конкретный человек, и потому нужно найти укрытие, например, под мощной крышей, в метро, подъезде дома или в крупном магазине.

Все беспилотники, которые подлетают к Москве, сбиваются системой ПВО. Но падая вниз, они подвергаются земному тяготению и могут задеть человека. Если же к БПЛА прикреплена граната, необходимо как минимум встать за угол, за стену, — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня отмечаются единичные случаи атак беспилотников на Москву и область, но нельзя исключать и массированных провокаций.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин выразил уверенность, что атаки дронов на Москву являются попыткой запугать россиян, однако они не способны достичь реального эффекта. Он уточнил, что подобную тактику можно считать «психологической войной» и стремлением заставить жителей России усомниться в ВС РФ.