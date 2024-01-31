Военный эксперт предупредил о «грандиозной провокации» Запада против России Политолог Перенджиев допустил подготовку НАТО крупной провокации против России

Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Новостями о крупнейших учениях НАТО и возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного Запад пытается отвлечь людей от поражения Украины в СВО, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Он допустил, что при этом западные страны могут готовить крупную провокацию против России.

Если разобраться, на Украине используется военная техника НАТО, их военнослужащие также имеются в немалом количестве. Генералы НАТО оказывают всяческую методическую помощь ВСУ, где-то даже напрямую дадут указания. И вся это мощь терпит поражение против одной России. Я также считаю, что Запад сейчас готовит какую-то грандиозную провокацию против нас. Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике, — заявил Перенджиев.

Ранее военный политолог назвал целью крупнейших учений НАТО на границе с Россией нагнетание обстановки и демонстрацию силы Альянса. Перенджиев выразил опасения, что страны НАТО могут вступить в противоборство с Россией за Арктическую зону. Эксперт допустил, что натовские войска могут перекинуться на северо-западные широты Калининградской области с Балтийского моря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крупнейшие учения НАТО свидетельством того, что политика Запада стала максимально антироссийской. По его словам, западные страны не отказывались от курса на «сдерживание» России.