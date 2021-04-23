Военный эксперт оценил защищённость Крыма после отвода войск РФ

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Бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной никак не скажется на обороноспособности ни Крымского полуострова, ни России в целом. Полуострову хватит военных, чтобы продержаться несколько дней и дождаться помощи, отметил эксперт в беседе с Life.

Здесь у обывателя возникает вопрос: «Погремели, пошумели, а кто теперь Крым будет защищать?». Самодостаточная военная группировка в Крыму насчитывает более 30 тысяч человек, и она укомплектована всеми видами средств как нападения, так и обороны, которые позволят продержаться несколько дней до подхода основных сил, — пояснил Баранец.

Он добавил, что такое положение сохраняется на границе только на крымском направлении. Ситуация в Донбассе остаётся напряжённой, считает Баранец.

Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации. Соответствующий приказ 23 апреля отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военные маршируют в сторону вокзалов и аэродромов, а также садятся на десантные корабли.