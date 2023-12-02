Военный эксперт оценил возможность возобновления ядерных испытаний в США Военэксперт Дандыкин: инфраструктура для ядерных испытаний в США уже готова

Фото: nnss.gov

К высказываниям властей США о том, что они не проводят подземных ядерных испытаний в Неваде, нужно относиться скептически, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, полигонная инфраструктура для подобных испытаний у американцев уже готова.

Несмотря на утверждение США, что они якобы не проводят подземных ядерных испытаний в Неваде, к их словам нужно относиться скептически, особенно в нынешнее время. <...> Я думаю, что полигонная инфраструктура для ядерных испытаний у них уже готова, для этого много времени не нужно, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что США нужно дорабатывать эту ядерную сферу. Дандыкин добавил, что американцы долгое время не занимались разработкой ядерного оружия, уповая на то, что Россия ушла с мировой арены после 1991 года. В то же время военный эксперт заявил, что если ядерные испытания будут проводиться в США, то Россия сделает ответный ход. Он подчеркнул, что американцы вышли почти из-под всех ограничений, а это говорит о том, что угроза для РФ все еще остается.

Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби сообщила, что на полигоне штата Невада не ведется подготовка к ядерным испытаниям. По ее словам, там проводят эксперименты с химическими взрывами без возникновения цепной ядерной реакции.