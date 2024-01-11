Военэксперт оценил вероятность начала войны между США и Китаем в 2024 году Военэксперт Перенджиев: в 2024 году войны между Китаем и США не будет

Фото: Tang Wen/XinHua/Global Look Press

Прямое военное противостояние между Китаем и США вряд ли начнется в 2024 году, предположил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что Пекин всегда проявляет осторожность, а Вашингтон старается вести войны чужими руками.

Эксперт пояснил, что заявления различных иностранных политиков по поводу Тайваня вольно или невольно подталкивают КНР к войне. Однако Китай, хоть и демонстрирует свою боевую мощь и решимость, начинать войну не намерен, тем более с США.

Растущая напряженность вокруг Тайваня в первую очередь выгодна военно-промышленным американским компаниям. Так не могут выбивать из бюджета США дополнительное финансирование и повышать свою значимость. На мой взгляд, прямой конфронтации Китая и США ожидать не стоит, тем более в 2024 году, — сказал политолог.

Он предположил, что США будут обострять отношения с КНР с помощью Японии и Филиппин. Кроме того, Вашингтон может попытаться испортить отношения Пекина с Сеулом, учитывая, что на Корейском полуострове размещаются ракетные системы, способные нанести удар по КНР.

Ранее кандидат в президенты США Рон Десантис назвал Китай главной угрозой для страны. При этом он обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что тот не предпринимает никаких действий по сдерживанию Пекина.