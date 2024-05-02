Военэксперт раскрыл последствия попыток ВСУ бить по российской «нефтянке» Военэксперт Дандыкин: попытки ВСУ бить по российским НПЗ, ни к чему не приведут

Фото: МО Украины

Попытки ВСУ наносить удары по российским НПЗ обречены на провал, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у Киева нет достаточного количества крылатых ракет и дронов для нанесения непоправимого ущерба.

По их энергетической инфраструктуре мы бьем ракетами — это одно дело, там сотни килограмм взрывчатки. На их беспилотниках 20-30 килограмм взрывчатки, это не серьезно. Это очередные припадки ВСУ, после наших успешных атак, — добавил военный эксперт.

До этого сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон попытается оказать влияние на главу России Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина, у которого с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Как пишет Bloomberg, Макрон хочет, чтобы Си Цзиньпин поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Он подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа.