Военный эксперт оценил риски применения ВСУ химоружия Военный эксперт Никулин заявил о высокой вероятности применения ВСУ химоружия

Фото: МО Украины

ВСУ с высокой вероятностью могут применить химическое или биологическое оружие, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он рассказал НСН, что диверсии могут быть совершены на территории России. Эксперт уточнил, что на создание террористической сети в России указывают подрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной.

Вероятность того, что ВСУ могут применить химическое или биологическое оружие достаточно высока. Диверсия может быть совершена на территории России. Украинская террористическая сеть в России создана, это не вызывает никаких сомнений. Тут можно вспомнить и подрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной, — заявил эксперт.

По словам Никулина, ВСУ уже применяли хлорциан, который распыляли с дронов. Он отметил, что его использовали против колонн «Вагнера» в Артемовске и на Херсонском направлении. Эксперт добавил, что в теплое время года у бойцов ВСУ появится возможность заразить воду холерой, как это было в Мариуполе.

Риск химической и биологической атаки увеличивается с затягиванием конфликта, предупредил эксперт. Он пояснил, что необходимо стремительное и решительное наступление ВС РФ.

Если мы нанесем сокрушительное поражение ВСУ, все их планы не будут реализованы. Любое затягивание конфликта увеличивает риски биологической и химической войны, — заключил Никулин.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 2 марта заявил об очередном применении ВСУ химических боеприпасов. По его словам, о применении запрещенных веществ сообщили с мест за последние несколько дней.