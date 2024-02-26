Военный эксперт развеял миф о супероружии НАТО Матвийчук: уничтожение M1 Abrams под Авдеевкой развеивает миф о супероружии НАТО

Уничтожение в зоне спецоперации танка M1 Abrams развеивает миф о могуществе супероружия НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Ранее в Сети появились кадры ликвидации западной техники на Авдеевском направлении.

Уничтоженный в зоне СВО танк Abrams еще раз подтверждает, что никакого супероружия у НАТО не существует, что все это — обычное вооружение. Какое-то хуже, какое-то лучше, мощнее, но при наличии хорошей противотанковой системы и обученных солдат горит их оружие за милую душу, — заявил Матвийчук.

Он отметил, что кадры горящего Abrams лишают уверенности украинских военных и заставляют их «трепетать от страха». В то же время, подчеркнул эксперт, растет моральный дух российских войск.

Все заявления о неуязвимости американского и европейского вооружения не что иное, как обычная пропаганда. Они просто поднимают шумиху, чтобы у них покупали это оружие, — резюмировал он.

Ранее журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале видео, где, как утверждается, Вооруженные силы России подбили на Авдеевском направлении первый американский танк M1 Abrams. По его данным, сначала бронемашину поразили FPV-дроном, а после — из ручного противотанкового гранатомета. Минобороны России данную информацию не комментировало.