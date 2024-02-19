Военный эксперт объяснил значимость взятия Угледара под контроль ВС РФ Матвийчук: ВС России полностью освободят ДНР со взятием Угледара

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ценность города Угледар в Донецкой Народной Республике заключается в том, что со взятием его под контроль Вооруженные силы России практически полностью выйдут на административную границу ДНР и освободят ее территорию, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с NEWS.ru он отметил, что город может стать следующей целью российской армии.

Ценность Угледара заключается в том, что со взятием города мы практически полностью выходим на административную границу ДНР и фактически полностью освобождаем ее территорию, — сказал Матвийчук.

Эксперт добавил, что после Авдеевки можно ожидать активизации боевых действий на любом направлении. Сейчас самая главная цель, которую обозначил президент Владимир Путин, — полностью отодвинуть украинские войска от ДНР, чтобы ВСУ не могли обстреливать Донецк и прилегающие окрестности, отметил Матвийчук.

В этой связи Угледар может быть следующей целью, но общее направление будет вырисовываться на Краматорск и Славянск для полного уничтожения группировки «Юг», — заключил собеседник.

Ранее глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области. По его словам, украинская армия несет потери. Рогов добавил, что ВС РФ наносят удары по ВСУ из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино.