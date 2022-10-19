Военный эксперт объяснил значение выступления генерала Суровикина для СВО Военный эксперт Сивков: выступление Суровикина означает переход к решительным действиям в СВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Выступление генерала Сергея Суровикина о ходе специальной военной операции может означать переход к более решительным действиям российский войск, предположил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, для России пришло время «воевать полноценно», не связывая себя политическими ограничениями, передает ИА SM.News.

Вот пришло время, когда мы наконец должны начать воевать полноценно, по-настоящему, не связывая себя всевозможными политическими ограничениями, а причин для этого более чем достаточно. Поэтому я надеюсь, что это знаменательное выступление генерала армии Суровикина послужит тем рубежом, начиная с которого наши вооружённые силы наконец будут освобождены от всевозможных красных линий, — сказал Сивков.

Он отметил, что появление командующего Объединенной группировкой войск Суровикина на экране — это важно и ценно, а стиль его выступления говорит о том, что он волевой человек, который способен действовать жестко. По мнению военного эксперта, такой подход был бы правильным.

Генерал Сергей Суровикин ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек. Украинский режим стремится прорвать российскую оборону, поэтому подтягивает на передовую силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, тем самым обрекая их на уничтожение.