Военный эксперт объяснил, зачем Украине провокация в Приднестровье Военный эксперт Коротченко: Украина хочет через Приднестровье втянуть РФ в конфликт с НАТО

Фото: МО Украины

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что Киев, организуя провокацию на территории Приднестровья совместно с Молдавией и Румынией, пытается втянуть в прямой конфликт с Россией страны НАТО. От украинских властей можно ожидать любых гадостей, отметил военный эксперт в интервью URA.RU.

Украине выгодна любая интернационализация конфликта, включая прямое вовлечение сюда стран НАТО, поэтому любые гадости от них возможны. В данном случае, это люди абсолютно отмороженные и готовы на любые провокационные действия. На собственную страну, население им наплевать, — подчеркнул эксперт.

Он назвал ситуацию очень опасной, поскольку провокация возможна при поддержке Румынии и Молдовы. Именно поэтому с официальным заявлением выступило Минобороны России, считает полковник запаса. По его мнению, это заявление стало предостережением об ответных мерах при попытке действий силового характера в Приднестровье.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжения в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».