Военный эксперт объяснил, зачем под Херсоном создали «подземный город» Военэксперт Дандыкин: «подземный город» под Херсоном нужен для нанесения ударов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Подземный город» под Херсоном позволит ВС РФ доходить до позиций противника и наносить удары, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что также жилые блиндажи позволяют сохранить личный состав.

«Подземный город», во-первых, позволяет сохранить живую силу, а во-вторых, можно доходить до позиций противника и наносить удары. <...> Саперная лопатка — это друг товарища. Хочешь жить — закапывайся. Что наши ребята и делают, — пояснил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что левый берег, где находятся российские военные, пологий, в то время как правый берег крутой и оттуда все хорошо просматривается. Эксперт добавил, что «подземные города» создавались еще во времена Первой обороны Севастополя. По его словам, у России в этом большой опыт.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России создали на Херсонском направлении «подземный город» для обеспечения безопасности личного состава. Там организовали жилые помещения с печкой и электричеством, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку, ремонтную мастерскую для одежды и даже парикмахерскую. Также там обустроили кухню, которая рассчитана на 75 человек.