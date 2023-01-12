Военный эксперт объяснил, зачем необходимо повысить призывной возраст Военный эксперт Матвийчук: повышение призывного возраста привет к повышению качества контингента в армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы

Повышение призывного возраста в российскую армию необходимо для улучшения качества призывного состава, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что в 18 лет молодые люди еще являются инфантильными и, в сущности, детьми. Кроме того, заметил специалист, повышение возраста поможет не только улучшить, но и нарастить призывной состав.

Ни для кого не секрет, что в 18 лет человек еще не определяется в жизни. А в 21 год в армию будут призываться достаточно взрослые люди, которые имеют представление о своих планах на будущее. Соответственно, верхняя планка сдвигается тоже на три года. Я вижу в этом решении, если оно будет принято, шаг к улучшению и увеличению призывного состава, — заметил Матвийчук.

Свои слова о количественном наращивании контингента эксперт аргументировал следующим образом. Он сказал, что многие молодые мужчины, которые получали отсрочки от армии по учебе, завершат этот период своей жизни и пойдут служить.

Сегодня, 12 января, председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть граждан от 18 до 30 лет, а полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. По его словам, все подробности по этой теме лучше узнавать в Министерстве обороны. Ведомство, как отметил представитель Кремля, должно представить свою аргументацию по указанному вопросу.